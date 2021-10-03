Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 57 hafız icazet aldı - Haberler
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Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 57 hafız icazet aldı

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 57 hafız icazet aldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çeşitli Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 57 hafız için icazet töreni düzenlendi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çeşitli Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 57 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Ebu Sadık Parkı Seyir Tepesi alanında düzenlenen program, şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara istediklerini ilettiğini, güzel, ahlaklı nesiller yetiştirmenin görev olduğunu belirtti.

Çuhadar, hafızlık belgesini almaya hak kazanan gençleri tebrik etti.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, hafız ve hafızlığın bu alemde, bu toprakların tanıdığı, tanıyacağı, bu topraklar üzerinde yaşayan insanların ve tüm varlıkların en kıymetlisi, en değerlisi olduğunu ifade etti.

İlçe Müftüsü Rıfat Çevik ise 2015'de 22, 2019'da 42 bu yıl ise 57 hafız için icazet merasimi yapıldığını belirtti.

Çevik, Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'da sınavlara katılan 57 öğrencinin hepsinin başarılı olarak hafızlık belgesini almaya hak kazandığını, bunun da büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata da Adıyaman'ın hafız yetiştirmede başarı sağladığını, bu başarının devam edeceğinden şüphesinin olmadığını, hafızlara destek veren başta ailelerine, hocalarına ve maddi destek çıkan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

İlahi, ezgilerin okunup sema gösterisinin yapıldığı programda hafız olmayı başaran gençlere belgeleri verildi.

Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 57 hafız icazet aldı

Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 57 hafız icazet aldı

Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 57 hafız icazet aldı

Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 57 hafız icazet aldı

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 57 hafız icazet aldı - Haberler
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