ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 7 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 2 hafif ticari aracın çarpıştığı ve güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, 7 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 2 hafif ticari aracın çarpıştığı ve güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı- Kahramanmaraş yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Kamber Mavi yönetimindeki 02 DB 012 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Emre Atmaca'nın kullandığı 44 FB 259 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Bilal Atmaca, Ayşe Fatma Atmaca, Nurcan Bahar ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 7 kişinin yaralandığı ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 7 YARALI

ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 7 YARALI

ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 7 YARALI

ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 7 YARALI

ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 7 YARALI

ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

 Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

 Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title