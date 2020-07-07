Adıyaman'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
07.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:40

Adıyaman'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Doğan Cinbaş idaresindeki 02 LD 218 hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ yolunda Nuray Sasa yönetimindeki 02 AAL 104 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Sasa ile hafif ticari araç içerisinde bulunan Bekir Özçelik yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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