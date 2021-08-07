Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Furkan A. idaresindeki 02 FN 070 plakalı hafif ticari araçla Tugay Ü'nün kullandığı 06 FG 0290 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 2'nci çevre yolunda çarpıştı.

Kazada sürücü Furkan A. ile otomobilde bulunan Enes Ö. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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