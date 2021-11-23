Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mahmut Ç. idaresindeki 06 BL 7770 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Selim Mahallesi hastane kavşağında, Ramazan Bozan'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

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