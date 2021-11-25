Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı

AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticarin aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticarin aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 02 ABL 340 plakalı hafif ticari araç,1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Semer (8) ve kardeşi Emine Maksube'ye (9) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri

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