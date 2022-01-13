Adıyaman'da hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tarlaya devrilen hafif ticari araçta bulunan 4 kişi, yaralandı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tarlaya devrilen hafif ticari araçta bulunan 4 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Bayram Çiçek yönetimindeki 02 LE 486 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Bayram Çiçek ile araçta bulunan Abdurrahman Eroğlu, Ali Çiçek ve Kamile Çiçek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ?


Adıyaman'da hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4 yaralı

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