Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş
Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İsmail Yeni (39) idaresindeki 06 M 3678 plakalı hafif ticari araç, Güzelsu Köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Fahri (14), Sedat (25), Mehmet Yeni (23) ile Cengiz Kurt (24) yaralandı.

Kahta Devlet Hastanesine kaldıran yaralılardan Fahri Yeni kurtarılamadı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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