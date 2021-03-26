Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İsmail Yeni (39) idaresindeki 06 M 3678 plakalı hafif ticari araç, Güzelsu Köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Fahri (14), Sedat (25), Mehmet Yeni (23) ile Cengiz Kurt (24) yaralandı.
Kahta Devlet Hastanesine kaldıran yaralılardan Fahri Yeni kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya