Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Kahta (adıyaman) - Haberler | Güncel
Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Said Ölmez yönetimindeki 02 KP 933 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Atik yönetimindeki 02 AT 522 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada; sürücüler ile araçlarda bulunan  Burhan Tamer, Gülay Çelik, Ali Çelik, Tuğba Taner, Zübeyde Tamer ve Şevval Çelik yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Kahta (adıyaman) - Son Dakika Haberleri
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