Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ebubekir Gürbüz (57) idaresindeki 34 BYG 824 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 12. kilometresinde, Rıdvan Göç'ün (29) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya