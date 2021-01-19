Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

19.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:35
Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ebubekir Gürbüz (57) idaresindeki 34 BYG 824 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 12. kilometresinde, Rıdvan Göç'ün (29) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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