Adıyaman'da "Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi
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Adıyaman'da "Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:46
Adıyaman'da

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.


Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 891 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.


Ekipler durdurdukları 540 aracı kontrol ederken 3 araç hakkında ceza işlem uyguladı.

Öte yandan, 92 umuma açık iş yeri de kontrol edildi.

Kaynak: AA
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