Adıyaman'da "Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:46
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 891 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
Ekipler durdurdukları 540 aracı kontrol ederken 3 araç hakkında ceza işlem uyguladı.
Öte yandan, 92 umuma açık iş yeri de kontrol edildi.
Kaynak: AA