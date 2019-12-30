Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması

30.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:32

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Güven ve Huzur uygulamasının 7'ncisini gerçekleştirdi.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için uygulama yaptı.



Güven ve Huzur uygulamasında 3 bin 891 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 9 aranan şahıs yakalandı.



530 araç kontrol edilirken, 3 araca cezai işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 92 umuma açık işyeri kontrol edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA