Adıyaman'da güven huzur uygulaması
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Adıyaman'da güven huzur uygulaması

20.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:28
Adıyaman'da güven huzur uygulaması

Adıyaman'da gerçekleştirilen 'Türkiye güven huzur' uygulamasında çok sayıda kişi, araç, işyeri, park ve bahçe denetlendi.

Adıyaman'da gerçekleştirilen 'Türkiye güven huzur' uygulamasında çok sayıda kişi, araç, işyeri, park ve bahçe denetlendi.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla yapılan denetimler Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Yapılan denetim ve kontrollerde 2 bin 819 şahıs, bin 11 araç, 324 işyeri, 52 park bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

Kontrollerde 9.23 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Maske takmayan 8 kişiye idari ceza, karantina ihlali yapan 1 kişiye idari ceza, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1 kişiye idari yaptırım, 5 yoklama kaçağı/bakaya şahıs yakalandı, 10 araca trafik yönünden idari para cezası uygulandı.

Covid-19 salgını ile alakalı bireysel sorumluluk alma ve farkındalık oluşturma adına TDP Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 4 bin adet broşür il merkezi ve ilçelerde vatandaşlara dağıtıldı.

Ayrıca sivil kullanım amaçlı, satış izni olmadan yapılan proteknik maddelerin satışı ile alakalı yapılan denetimlerde, 89 bakkal,17 hırdavatçı, 28 çiçekçi, 18 kırtasiye, 31 pastane, 12 oyuncakçı kontrol edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da güven huzur uygulaması
Adıyaman'da güven huzur uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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