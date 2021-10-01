Adıyaman'da gümrük kaçağı sigara ile kenevir bitkisi ele geçirildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen asayiş uygulamasında hint keneviri ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bir diğer uygulamada ise tarlada yapılan aramada toprağa ekili 14 Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.