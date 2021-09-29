Adıyaman'da gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 25 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.H. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri