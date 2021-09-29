Adıyaman'da gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Haberler
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Adıyaman'da gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 25 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.H. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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