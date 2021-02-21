Adıyaman'da gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi
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Adıyaman'da gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

21.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:36
Adıyaman'da gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 60 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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