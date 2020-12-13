Adıyaman'da gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Köseceli Beldesi kırsalında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 250 karton gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül