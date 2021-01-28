Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ile makaron ele geçirildi
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Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ile makaron ele geçirildi

28.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:08
Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ile makaron ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonu ile çok sayıda makaron ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonu ile çok sayıda makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerinde gümrük kaçağı cep telefonu ile makaron olduğu bilgisi aldı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, 23 gümrük kaçağı cep telefonu ile 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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