Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

21.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:15
Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman - Şanlıurfa kara yolunda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 5 cep telefonu ve 30 şarj aleti ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Can Bartu Arda Turan Umut Bulut Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Mart İzmir Muğla Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 11:15:42. #1.14#
title