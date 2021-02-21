Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
21.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:15
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman - Şanlıurfa kara yolunda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 5 cep telefonu ve 30 şarj aleti ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül