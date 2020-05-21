Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Adıyaman'da 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
21.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:39
Adıyaman'da 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan gümrük kaçağı cep telefon getirileceği bilgisi aldı.
Ekipler, Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı uygulama noktasında plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.M.O. ve K.D, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA