Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Adıyaman'da gümrük kaçağı 11 cep telefonu ele geçirildi.
12.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:15
Adıyaman'da gümrük kaçağı 11 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Şanlıurfa kara yolunda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.N.F. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA