Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarını aldı.
Ekipler G.K'ye ait bir iş yerinde yaptıkları aramada 8 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA