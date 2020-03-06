Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

06.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:32
Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarını aldı.

Ekipler G.K'ye ait bir iş yerinde yaptıkları aramada 8 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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