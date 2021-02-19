Adıyaman'da gümrük kaçağı 68 cep telefonu ele geçirildi
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Adıyaman'da gümrük kaçağı 68 cep telefonu ele geçirildi

19.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:12
Adıyaman'da gümrük kaçağı 68 cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi aldı.

Ekiplerce çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 68 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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