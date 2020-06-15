Adıyaman'da gösteri ve yürüyüşler ile kente giriş çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı Adıyaman Valiliği, gösteri, yürüyüş, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin 15 gün sınırlandırıldığını bildirdi.

Adıyaman Valiliği, gösteri, yürüyüş, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin 15 gün sınırlandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisince salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kentte 21 Haziran'a kadar siyasi partilerin, sendikaların, derneklerin ve çeşitli STK'ların yapmayı planladığı basın açıklamalarının, yalnızca kendi binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine karar verilmiştir. Olası provokatif eylemler ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç, hastalığın engellenmesine yönelik, ilimizde veya diğer illerde gerçekleşecek olan eylem/etkinliklere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize girişi ve ilimizden çıkışlarının kısıtlanmasına karar verilmiştir."

Ayrıca, 1-14 Temmuz tarihlerinde park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına izin verilmeyeceği aktarılan açıklamada, konunun titizlilikle takip edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA