Adıyaman'da görme engelliler için "sesli kütüphane" açıldı Adıyaman'da görme engellilerin yararlanması amacıyla "sesli kütüphane" açıldı.

Adıyaman'da görme engellilerin yararlanması amacıyla "sesli kütüphane" açıldı.

Adıyaman Belediyesine ait Abdulhamithan Kültür Merkezinde açılan kütüphaneden faydalanmak isteyen görme engelliler, Belediyeye ait engelsiz ulaşım aracıyla binaya getiriliyor.

Engelli kişiler, kütüphanede oluşturulan özel yazılımlarla geliştirilen sistemde kulaklık yardımıyla kitaplardan yararlanacak.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hizmet vermeye başlayan kütüphanenin

kente hayırlı olmasını diledi.

Adıyaman'da yaklaşık

2 binden fazla görme engellinin bulunduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu vatandaşlarımızın sosyal yaşamda

daha fazla yer alabilmelerini sağlamak amacıyla Adıyaman Belediyesi olarak sesli kütüphaneyi hayata geçirdik. Hizmete giren kütüphanemizde görme engelli vatandaşlarımız

kitaplarla buluşup, istediği kitapları dinleyebilecek ve girecekleri sınavlara rahatlıkla

hazırlanabilecekler. Belediyemizin katkıları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve

Yayımlar Genel Müdürlüğünün bünyesinde, Abdulhamithan Kültür Merkezinde bulunan

okuma odamızda oluşturduğumuz ve teknolojik alt yapı sistemleri ile görme engelli

vatandaşlarımızın en sağlıklı şekilde yararlanmalarını amaçladığımız kütüphanemizden tüm görme engelli bireylerimiz, ücretsiz erişim ve üyelik sağlanarak

faydalanabilecekler. Bu kardeşlerimden Cemil Meriç'i örnek almalarını istiyorum."

Kütüphaneyi inceleyen görme engelli vatandaşlardan Hikmet Yüksel ile Eşref Ağır da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA