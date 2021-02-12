Gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı

12.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:18

Adıyaman'da bir köy okulunda görev yapan öğretmenler, gönüllü yürüttükleri çalışmayla okullarını yüz yüze eğitime hazır hale getirdi.

Adıyaman'da bir köy okulunda görev yapan öğretmenler, gönüllü yürüttükleri çalışmayla okullarını yüz yüze eğitime hazır hale getirdi.

Merkeze bağlı Zey köyündeki ortaokulda görev yapan 10 öğretmen, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanacak okullarında öğrencilerin rahat ortamda eğitim görebilmeleri için kolları sıvadı. Gönüllü olarak çalışma başlatan öğretmenler, okullarının temizlik ve onarımını yapıp, binanın birçok eksiklerini giderdi.

Zey Ortaokulu Müdürü Hasan Erdinç, AA muhabirine, okulda tekrar eğitime başlayacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasında farklılık olduğunu vurgulayan Erdinç, "Salgın sürecinin bir an evvel bitmesini istiyoruz." dedi.

Erdinç, öğrencilerin en iyi ortamda yeniden okulla buluşmasını istediklerini anlatarak, "Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini sağlıklı ortamda geçirmeleri için öğretmenlerimizle okulu temizledik, dezenfeksiyon işlemlerimizi bitirdik. Öğrencilerimizi çok özledik, okulumuz hazır. Öğrencilerimizle bir araya gelmek için heyecanlıyız." diye konuştu.

"Zil sesinden, öğrencilerin cıvıltısına kadar her şeyi çok özledik"

Öğretmenlerden Ramazan İnal da okullarının yeniden açılacak olmasının mutluluk verdiğini belirterek, 15 Şubat'ı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Öğrencilerin sağlığı için gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran İnal, "Çocukların sağlıklı ortamda eğitim görmeleri için öğretmen arkadaşlarımızla beraber çalışma yapıyoruz. Okulun temizliğini yaptık, öğrencileri bekliyoruz, heyecanlıyız. Okulun zil sesinden tutun da öğrencilerin cıvıltısına kadar her şeyi çok özledik." ifadesini kullandı.

Öğretmen Ezgi Gülyüz ise öğrencilerden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayarak, "Salgın hepimiz için çok zor geçti. Bu dönemde EBA üzerinden eğitim verdik. Okul daha da farklı. Bizler öğretmenler olarak öğrencilerimiz için okulu hazırladık. Velilerimizin gönülleri rahat olsun. Bizler bütün tedbirleri aldık." şeklinde konuştu.

Gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı
Gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı
Gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı
Gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Aleyna Tilki Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Deniz Türüç Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli İzmir Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 11:17:59. #1.14#
title