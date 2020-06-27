Adıyaman'da gölete giren genç boğuldu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı göletine giren genç yaşamını yitirdi.
27.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:48
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı göletine giren genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Samet Avseren (22), arkadaşlarıyla ilçe yakınlarında bulunan Atatürk Barajı göletine girdi.
Avseren'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Polisi'nin göletteki çalışması sonucu Avseren, sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Avseren, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA