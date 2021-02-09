Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu
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Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu

09.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:06
Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu

Adıyaman'da, Göksu Çayı kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Adıyaman'da, Göksu Çayı kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu, Börgenek köyü mevkisinde Göksu Çayı kenarında bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, M.G'nin (79), hayatını kaybettiğini belirledi.

M.G'nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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