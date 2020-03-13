Adıyaman'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı ertelendi Adıyaman'da 1-5 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı ileri tarihe ertelendi.

Adıyaman'da 1-5 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı ileri tarihe ertelendi.

Kentte Medya Trend Fuar ve Organizasyon tarafından düzenlenecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 ile 27 Eylül tarihine ertelendi.

Medya Trend Fuar ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının aldığı kararın ardından Adıyaman'da 1-5 Nisan tarihinde yapılması planlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının 23-27 Eylül tarihine ertelendiğini söyledi.

Gül, "Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Türkiye'de 16 Mart - 1 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan ulusal ve uluslararası fuarlar 1 Mayıs'tan sonraki tarihlere ertelendiğini söyledi. Bizler de ilgili fuarlarımızı bütün firmalarımızın katılacağı şekilde, daha güçlü, daha geniş kapsamlı bir şekilde çalışmalarımızı kaldığı yerden devam edecek. 23-27 Eylül 2020 tarihleri arasına revize etmiş bulunmaktayız." dedi.

Kaynak: AA