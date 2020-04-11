Adıyaman'da gıda denetimleri sürüyor Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Köksal, market, manav, fırın ve diğer gıda ürünleri satan işletmeleri ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında Köksal'a İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu ve gıda uzmanları da eşlik etti.

Kaynak: AA