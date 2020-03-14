Adıyaman'da gencin parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Adıyaman'da gencin parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Adıyaman'da gencin parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

14.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:20
Adıyaman'da gencin parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Adıyaman'da gencin parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Abdulkadir Bulut, parmağına taktığı yüzüğü uğraşlarına rağmen çıkaramayınca Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanedeki müdahaleye rağmen çıkarılamayan yüzük için itfaiyeden yardım istendi.

İtfaiye ekipleri, gencin parmağındaki yüzüğü, altına çay kaşığı yerleştirip elektrikli testereyle keserek çıkardı.

Bulut, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Manşet

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