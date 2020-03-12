Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü
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Adıyaman, Güncel

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını tabanca ile öldürdü.

12.03.2020 01:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 01:18
Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını tabanca ile öldürdü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde Dilan Buğdaci (19), babası Yusuf Buğdaci ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dilan, evde bulunan tabanca ile babasının vücudunun çeşitli yerlerine ateş etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde baba Yusuf Buğdaci'nin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Dilan Buğdaci'yi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmasını sürdürüyor.

Baba Yusuf Buğdaci'nin cesedinin savcılık tarafından incelemesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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