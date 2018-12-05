Adıyaman'da "Genç Kalemler" Projesi Tanıtıldı

Adıyaman Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Genç Kalemler" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.



Okulun toplantı salonunda konuşan proje sorumlusu Ece Karaçor, "Öğrencilerimiz ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapacaklardır. İlk yazıları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenler günü ile alakalı bir makaleleri Türkiye Gazetesi'nde çıktı. Bu yazılarımızı 6 kız öğrencimiz yazıyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de projenin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Okul Müdürü Aysun Hallaç da okul hakkında bilgiler vererek, proje tanıtım toplantısına katılan katılımcılara okulu ve atölyeleri gezdirdi.

Tanıtım toplantısına Türkiye Gazetesi Eğitim Editörü Mahmut Özay, Posta Gazetesi Eğitim Editörü Sevim Büyüktaş Demir, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.