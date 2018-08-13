Adıyaman'da Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde genç kadın evinde ölü bulundu.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde genç kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağaçlı köyünde yaşayan C.U'dan (24) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kadının evinin kapısını çilingir yardımıyla açan ekipler, C.U'nun cesedini buldu.
C.U'nun cesedi, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili kadının eşi R.U. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.