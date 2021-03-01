Adıyaman'da "Gastropod" nesline ait hayvan fosili bulundu
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Adıyaman'da "Gastropod" nesline ait hayvan fosili bulundu

01.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:06
Adıyaman'da

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, yaklaşık 70 milyon yıllık olduğu bildirilen "Gastropod" fosili bulundu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, yaklaşık 70 milyon yıllık olduğu bildirilen "Gastropod" fosili bulundu.

İlçeye bağlı Şahkolu Köyü'nde bir çoban, kaya üzerinde kabartma tarzı şekil gördü.

Köylülerin ihbarı üzerine köyde incelemede bulunan Müze Müdürlüğü yetkilileri, kabartmanın fotoğrafını çekerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Özcan'a gönderdi.

Yapılan incelemelerin ardından kabartmanın, çoğu denizlerde, bir kısmı tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşayan "Gastropod" (karından bacaklılar) nesline ait bir hayvan fosili olduğu tespit edildi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fosilin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, 7 santimetre genişliğinde olduğunu belirterek, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda ise bu fosilin yaklaşık 70 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlıyoruz." diye konuştu.

Köylülerden Orhan Korkmaz, fosilin köylüler arasında da heyecan yarattığını belirterek, "Şimdi haberi duyan, gören herkes gelip burada fotoğraflar görüntüler çekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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