Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

05.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:20
Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen E.Ç, E.Y. ve Ç.B. ile fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen S.S, C.Ö. ve G.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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