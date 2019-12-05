Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

05.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:20

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen E.Ç, E.Y. ve Ç.B. ile fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen S.S, C.Ö. ve G.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA