Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
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Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği belirelenen 4 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:09
Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği belirelenen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde önceden belirledikleri 1 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen  G.T., Ş.Y., B.E. ve A.T gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Fuhuş yapılan ev ise mühürlendi. 


Kaynak: DHA
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