Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği belirelenen 4 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği belirelenen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde önceden belirledikleri 1 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen G.T., Ş.Y., B.E. ve A.T gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Fuhuş yapılan ev ise mühürlendi.