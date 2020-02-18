Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

18.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:09

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği belirelenen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde önceden belirledikleri 1 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen G.T., Ş.Y., B.E. ve A.T gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Fuhuş yapılan ev ise mühürlendi.

Kaynak: DHA