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Adıyaman'da 'Flute Duo' konseri

Adıyaman'da 'Flute Duo' konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Belediyesi, sanatseverler için 'Flute duo' konseri düzenledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, sanatseverler için 'Flute duo' konseri düzenledi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kültürel etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Selin Onay ile Dr. Öğr. Üyesi Bahar Sarıboğa Akca tarafından verilen 'Flute Duo' konseri dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın da dinlediği konser sonunda büyük alkış alan sanatçılara teşekkür eden Başkan Kılınç, plaket ve çiçek takdim etti. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 'Flute Duo' konseri

Adıyaman'da 'Flute Duo' konseri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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