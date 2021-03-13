Adıyaman'da fırtınanın neden olduğu hasarın boyutu bir gün sonra ortaya çıktı

Adıyaman'da fırtınanın neden olduğu hasarın boyutu bir gün sonra ortaya çıktıADIYAMAN ve ilçelerinde, dün gece etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, araçlar zarar gördü, ağaçlar devrildi.