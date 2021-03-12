Adıyaman'da fırtınada uçan kalas arabanın tavanından girip altından çıktı
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Adıyaman'da fırtınada uçan kalas arabanın tavanından girip altından çıktı

12.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:05
Adıyaman'da fırtınada uçan kalas arabanın tavanından girip altından çıktı

Adıyaman'da fırtına nedeniyle elektrik direkleri, ağaçlar, billboardlar devrildi, bazı çatılar araçların üzerine uçtu.

Adıyaman'da fırtına nedeniyle elektrik direkleri, ağaçlar, billboardlar devrildi, bazı çatılar araçların üzerine uçtu.

Kentte dün geceden itibaren etkisini sürdüren şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle kentteki bazı ağaçlar, elektrik direkleri, billboardlar devrildi, çatılardan uçan malzemeler de araçlarda hasara neden oldu.

Karapınar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle çatıdan uçan bir kalas, Muhammed Özdemir'in aracına büyük hasar verdi. Kalasın otomobilin tavanından girip altından çıkması görenleri şaşırttı.

Muhammed Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aracımın üzerine binamızın çatısı düştü, çok şükür canımıza bir şey olmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Bu arada, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Adıyaman-Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri fırtınanın neden olduğu hasarı gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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