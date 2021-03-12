Adıyaman'da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu

ADIYAMAN'da, etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kentte uçak seferleri iptal edildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan fırtına gün içinde de devam etti. Fırtına nedeniyle farklı bölgelerdeki birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, çöp konteynerleri yola savruldu. Fırtına nedeniyle Ankara ve İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN