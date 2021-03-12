Adıyaman'da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu
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Adıyaman'da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu

12.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:21
Adıyaman'da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu

ADIYAMAN'da, etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kentte uçak seferleri iptal edildi.

ADIYAMAN'da, etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kentte uçak seferleri iptal edildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan fırtına gün içinde de devam etti. Fırtına nedeniyle farklı bölgelerdeki birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, çöp konteynerleri yola savruldu. Fırtına nedeniyle Ankara ve İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.


Adıyaman'da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu
Adıyaman'da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu
Adıyaman'da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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