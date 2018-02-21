Adıyaman'da Firari Hükümlüler Yakalandı
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Adıyaman'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde darp ve gasp suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Adıyaman'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde darp ve gasp suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, darp ve gasp suçlarından haklarında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari durumdaki hükümlüler İ.D, K.K ve F.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaldıkları evleri belirleyen polis ekipleri, düzenlediği operasyonla söz konusu kişileri yakaladı.

İ.D, K.K. ve F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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