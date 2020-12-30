Adıyaman'da firari hükümlü aracında uyuşturucuyla yakalandı
30.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:12
Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü aracında uyuşturucuyla yakalandı.
Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü aracında uyuşturucuyla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 9 kilo 350 gram esrar ve 58 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Araçtaki B.T. ile F.Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
F.Ö'nün "silahlı yağma" suçundan hakkındaki kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül