Adıyaman'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı
03.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:46
ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E., yakalandı.
ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E., yakalandı.
- Adıyaman
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da yargılandığı davada hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve firari olan A.E.'nin Adıyaman'da olduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, şüpheli A.E.'yi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Adıyaman
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN