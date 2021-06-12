Adıyaman'da Filistin yararına kermes

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği, Filistin'deki vatandaşlar yararına kermes düzenledi.

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği, Filistin'deki vatandaşlar yararına kermes düzenledi.

Demokrasi parkında açılan kermese vatandaşlar katıldı.

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği Genç Başkanı Osman Bozan, Filistin'deki aileler ve mağdurlar için kermes düzenlediklerini söyledi.

Kermesin 2 gün süreceğini belirten Bozan şunları kaydetti:

"Burada hayırsever vatandaşlarımızın evlerinden getirdiği yemekleri halkımızın yararına sunduk. Halkımızdan aldığımız maddi desteği de inşallah Filistinli kardeşlerimizin yararına sunacağız. Adıyamanlı halkımız yoğun talep etti. Uzun zamandır salgın süreci dolayısı ile bu tür organizasyonları özledik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül