Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
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Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, Cuma namazı çıkışında Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

ADIYAMAN'da, Cuma namazı çıkışında Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı çıkışında Demokrasi Parkı'nda toplanan STK temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto ederek, saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Tekbir getirip İsrail aleyhine slogan atan grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, İsrail'in masum Filistinlilere yönelik saldırılarının sona ermesini isteyerek, "Terör örgütü İsrail'in, Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail, hak ettiği tokadı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir" dedi.

Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika gündem: ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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