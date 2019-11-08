Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede

08.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:37

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik geçen çarşamba günü operasyon düzenlendi.

Kaynak: DHA

Adıyaman merkezli operasyonda Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında askeri öğrenci sorumlusu ile 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 2'si kadın 9 şüpheliyi yakalamak için gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü. Sorgulaları tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin sorgusu devam ederken polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi arıyor.