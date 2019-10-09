Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu

09.10.2019 19:10

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize ve Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen Hasari B, Sabri B, Yunus K, Muharrem B, Mazhar D, Osman Esat S, Mehmet A, Zeynep U. ve Vecihe E. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA