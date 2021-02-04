FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı

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Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri, kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 2 eski polis ile bir askeri öğrencinin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül