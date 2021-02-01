Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

01.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:27
Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 3 şüphelinin adresine şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan; Ö.G., Ö.K. ve Y.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Jason Statham
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ahmetli Oyunlar Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 10:46:01. #1.14#
title