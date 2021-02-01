Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 3 şüphelinin adresine şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan; Ö.G., Ö.K. ve Y.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN