Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
01.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:27
ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 3 şüphelinin adresine şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan; Ö.G., Ö.K. ve Y.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN